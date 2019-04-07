الخضيري يدخل على خط "المشروبات المحلاة": نصف مشكلاتنا الصحية بسببها

وزارة الصحة غرّدت محذرةً: إنها تزيد احتمالية الإصابة بالسكري بنسبة ٢٦ %

حظيت تغريدة لحساب وزارة الصحة على "تويتر"، عن خطورة المشروبات المحلاة، بتفاعلٍ كبيرٍ رغم أن الحساب كان قد نشرها الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في تغريدتها: إن تناول المشروبات المحلاة يزيد احتمالية الإصابة بالسكري بنسبة ٢٦ %.

واليوم علّق عالم الأبحاث في تخصُّص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ قائلاً: "أعتقد أن نصف مشكلات المجتمع الصحية هي من هذا الكم الهائل من السكريات التي نتناولها يومياً (راقب وجباتك واحسب كم ملعقة سكر في مشروبك الغازي؟(عشر ملاعق) وفي الشاي؟(ملعقتين؟) والعصائر التي تخفي عدة ملاعق السكر وووو.. وأخيراً أثبتت الدراسات أن ذلك هو سبب أكثر من ربع حالات السكر لدينا".