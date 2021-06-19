"صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج

للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات

‏دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.

وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com

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19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442 01:19 AM

للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات

"صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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‏دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.

وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com

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