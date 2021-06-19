"صحة مكة" تدعو الأطباء والممارسين الصحيين للتطوع لخدمة الحجاج

دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.
وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com
للالتحاق بالفرص التطوعية بالمستشفيات والمراكز بمشعر منى وعرفات
دعت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الراغبين في التطوع الصحي من أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج بالمستشفيات والمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات إلى الالتحاق بالفرص التطوعية المعلَنة عبر منصة التطوع الصحي.
وأضافت: "يمكن الاطلاع على الفرص المطلوبة من خلال الملف الآتي:
https://drive.google.com