بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية

لم يُصَبْ طاقمها في الحادث

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.

1

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443 04:20 PM

لم يُصَبْ طاقمها في الحادث

بالصور.. تحطّم "مروحية" ليبية تحمل سيولة نقدية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,652

تحطّمت طائرة مروحية ليبية خاصة في ملعب كرة القدم بمدينة ترهونة غرب البلاد، اليوم "الأحد"، لكن طاقمها نجا من الموت.

وذكرت صحيفة "الشاهد" الليبية أن المروحية كانت تقلّ سيولة نقدية، وقد هبطت اضطراريًّا في مدينة ترهونة؛ مما أدى إلى تحطمها.

من ناحيته أشار مستشفى ترهونة التعليمي إلى عدم وجود أضرار بشرية بأفراد طاقم الطائرة المروحية التي سقطت أثناء نقلها سيولة نقدية إلى مصارف المدينة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021