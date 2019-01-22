أفغانستان.. حصيلة قتلى قاعدة الاستخبارات يرتفع إلى 65

الهجوم تسبب في انهيار جزء من السقف

قتل 65 شخصاً على الأقل في هجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة للاستخبارات الأفغانية، في حصيلة جديدة أعلى بكثير من تلك، التي وردت عقب وقوع الهجوم أمس وبلغت 12 قتيلاً، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم (الثلاثاء).

وهاجم مسلحون يستقلون عربة "هامفي"، مفخخة قاعدة الاستخبارات في ميدان شهر، عاصمة وردك الواقعة على بعد نحو 50 كيلو متراً جنوب كابول ما تسبب بانهيار جزء من السقف، بحسب ما أظهرت صور واردة من الموقع.

وأوضح عضو مجلس ولاية وردك عبدالوحيد أكبرزاي لـ"فرانس برس" أن "ثلاثة مهاجمين على الأقل كانوا في سيارة من طراز تويوتا تتبع عربة الهامفي، دخلوا المجمع عقب الهجوم بالسيارة المفخخة".

من جهته، تحدث مسؤول أمني رفيع طلب عدم الكشف عن هويته عن مقتل 70 شخصًا في الهجوم.