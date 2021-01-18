السفير الأمريكي عقب تلقيه لقاح كورونا: تنظيم وكفاءة سعودية في غاية الروعة

جون #أبي_زيد أخذ الجرعة الثانية.. وقال: اللقاح آمن وفعال

تلقى السفير الأمريكي في الرياض جون #أبي_زيد الجرعة الثانية من لقاح #كوفيد_19.

ووفق حساب السفارة على "تويتر"، فقد علق السفير #أبي_زيد خلال زيارته لمركز اللقاح قائلاً: "أودّ أن أؤكد للمجتمع الأمريكي هنا أن اللقاح آمن وفعال. إن التنظيم والكفاءة السعودية اللذان شهدتهما اليوم كانا في غاية الروعة".