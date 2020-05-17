الشؤون الإسلامية: واقعة جامع محنية الداير بأيدي الجهات الأمنية

قالت: أخذنا إفادة الإمام والمؤذن حول الاعتداء والإتلاف والفيديو المنتشر

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، ممثلًا في إدارة المساجد في محافظة الداير، مع المقطع المتداول حول الاعتداء على مسجد الفاروق بحي محنية بالداير، وقام بأخذ إفادة منسوبي المسجد (الإمام والمؤذن) حيال ما وقع من اعتداء وإتلاف وحيال المقطع المنتشر، وتم إحالة كامل القضية إلى الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادث بحسب الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان، محمد كريري؛ أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول بخصوص الاعتداء على مسجد الفاروق بحي محنية بمحافظة الداير؛ فقد تبلغت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الداير بني مالك باعتداء أحد المجاورين على مرافق المسجد، وكانت هذه الواقعة بتاريخ 18/ 9/ ١٤٤١هـ.

وأضاف "كريري": قام فرع الوزارة في منطقة جازان، ممثلًا في إدارة المساجد في محافظة الداير؛ بأخذ إفادة منسوبي المسجد (الإمام والمؤذن) حيال ما وقع في المسجد من اعتداء وإتلاف وحيال المقطع المنتشر، وتم إحالة كامل القضية إلى الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادث بحسب الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو، وثّق فيه المصور حجم الأضرار التي خلّفها مجهولون، بعد سطوهم على الجامع، وسرقة بعض الأغراض منه، والتخريب والعبث بما بقي من مصاحف وأثاث.