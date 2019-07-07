"دهانات الجزيرة" تشارك في مبادرة "حسن الوفادة" مع 300 طالب وطالبة بخميس مشيط

تدشين أكبر لوحة تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير"

شاركت "دهانات الجزيرة" في مبادرة "حسن الوفادة" بمدينة خميس مشيط، التي تقام بتوجيه من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف المنطقة وزوّارها تجسيداً للكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بجميع محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال مهرجان فعاليات المبادرة الذي أقيم برعاية وحضور محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، يرافقه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي، تدشين أكبر لوحة للمناسبة على مساحة 176م2 تتضمن شعار "مرحباً ألف في عسير" في ممشى طريق الرياض بمدينة خميس مشيط، بحضور مدير عام التعليم بمنطقة عسير سعد بن أحمد الجوني، ومشاركة "300" طالب وطالبة" من أبناء المحافظة.

وتأتي مشاركة "دهانات الجزيرة" بمبادرة "حسن الوفادة" ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركة، وفق ما أفاد مشرف بن دغيم الشمري مدير الموارد البشرية بدهانات الجزيرة الذي مثّل الشركة في المهرجان، مضيفاً أن هذه المبادرة التي تعمل على تفعيلها "إدارة تعليم عسير" تعكس صورة المنطقة وأهلها في ترحيبهم بالزوّار من شتى أرجاء المملكة وحبهم لهم واحتفاءهم بهم ضيوفاً أعزّاء، لاسيما في موسم الصيف؛ لما تتمتع به من أجواء مميزة وطبيعة خلابة.

وأشار إلى أن دهانات الجزيرة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تقيمان شراكة مجتمعية مستدامة، وتسعيان معاً لتجسيد تلك الشراكة فيما يسهم بتطوير المنطقة وتقدمها ويسمو بمكانتها لتعانق ذرى جبالها الشامخة.