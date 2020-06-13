ألمانيا: تسجيل 348 إصابة جديدة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 186 ألفًا والضحايا 8781

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.



وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.