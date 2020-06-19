"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

تبوك حالة الطقس

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19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441 01:37 PM

تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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