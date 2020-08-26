"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442 12:04 PM

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وارتفاع الأمواج وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك وجميع محافظات المنطقة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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