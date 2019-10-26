طلاب المعهد العلمي بصامطة يزورون الجنود المرابطين بالحد الجنوبي

ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية بالمعهد وكان في استقبالهم العميد المرخان

قام طلاب المعهد العلمي بصامطة بزيارة للجنود المرابطين في الحد الجنوبي, يوم الخميس الماضي, ضمن فعاليات الأنشطة الطلابية بالمعهد.

وقد كان في استقبالهم قائد اللواء الحادي عشر العميد فهد بن دهام المرخان، الذي رحب بمدير المعهد عثمان بن يحيى حكمي، والوفد المرافق له شاكرًا لهم هذه الزيارة موضحًا ما يقوم به جميع المنسوبين من تضحيات دفاعًا عن دينهم ثم مليكهم ووطنهم.

ومن جانب آخر، شكر مدير المعهد الشيخ عثمان حكمي العميد على حفاوة الاستقبال، مبينًا أن هذه الزيارة تأتي تقديرًا وعرفانًا للدور العظيم الذي يقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار، وتوعية الطلاب بما يقدمه جنودنا البواسل في الحد الجنوبي من تضحيات وبطولات خالدة.

وقد تخلل هذه الزيارة مشاركات طلابية حيث ألقى الطالب عمار إبرهيم يحيى عطيف كلمة بعنوان رسالة إلى جنودنا البواسل، كما كانت هناك مشاركة شعرية للطالب عبدالمجيد عبدالله زاهر عريشي. وتم في نهاية الزيارة تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

وقد شارك في هذه الزيارة مدير المعهد الشيخ عثمان حكمي وأمين النشاط حسن سهلي ومشرف النشاط الاجتماعي حمد قيسي وماهر النعمي ومجموعة من طلاب المعهد.