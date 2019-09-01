بالصور.. "هايكنج حائل" يقطع 8 كلم فوق قمة جبل أجا

بمشاركة أكثر من 50 مهتمًّا برياضة المشي

شارك أكثر من 50 مهتمًّا برياضة المشي، في النشاط الذي نظمه فريق هايكنج حائل، عصر أول من أمس الجمعة في جبال أجا.



وانطلق الفريق من تلعة الكشرية وحتى مدخل عقدة، ولمسافة ثمانية كيلومترات، سيرًا على جبال شاهقة ترتفع لأكثر من ٥٠٠ متر عن سطح البحر، واستغرق النشاط ثلاث ساعات.



ويأتي نشاط الفريق ضمن فعاليات مركز حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع، ونادي الحي بالمجمع الرياضي التابع لتعليم حائل.