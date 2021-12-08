"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة وشبه انعدام في الرؤية وتوقع أمطار على تبوك والجوف والشمالية

سحب ركامية ممطرة على حائل والمدينة ومكة والمرتفعات.. وضباب بالشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وسماء غائمة قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة على أجزاءٍ من تلك المناطق، كما لا يُستبعد تكوُّن السحب الركامية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرمة؛ تمتد إلى مرتفعات: الباحة، عسير، جازان، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.