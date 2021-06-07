مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية

يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بالجهاز

اغتال مسلحون مجهولون ضابطًا برتبة عقيد في جهاز المخابرات العراقي، بالقرب من منزله بمنطقة

البلديات شرقي العاصمة بغداد، اليوم (الاثنين).

ونقلت "الشرق" عن مصدر أمني أن الضابط المغتال يشغل منصب معاون مدير قسم المراقبة بجهاز المخابرات العراقي.