"الصحة": تسجيل 1136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 980 خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 21 مايو 2021، تسجيل 1136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 438705 حالة.

وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 980 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 422706 حالات، ولله الحمد.

وأكّدت "الصحة" تسجيل 10 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 7224 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8775، والحالات الحرجة 1331 حالة.