الدمام تسجل ارتفاعاً غير مسبوق في إصابات "كورونا".. 69 حالة جديدة

"العبدالعالي": لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من الفيروس

سجلت مدينة الدمام ارتفاعاً غير مسبوق في فيروس "كورونا" المستجد، منذ تفشي الوباء بواقع 69 حالة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات بمدينة الدمام إلى 259 حالة، فيما سجلت حالات التعافي 44 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 435 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5369.

وقد سجّلت محافظات المنطقة الشرقية 93 حالة، الدمام 69، الهفوف 16، الظهران 7، الخبر 1.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات "كورونا": إن هناك 8 حالات وفيات لغير سعوديين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 83. ولفت إلى شفاء 84 حالة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 889.

وأوضح "العبدالعالي" أن لا دليل على تأثير حرارة الصيف في الحد من "كورونا"، محذراً من الانجرار خلف الشائعات حول الفيروس. وأضاف أن الرفع المبكر للحظر قد يكون سلبياً، مشيراً إلى أن تقييم الوضع مستمر يومياً.