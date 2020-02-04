بمشاركة سعودية.. انطلاق مؤتمر الاستثمار التعديني الإفريقي "INDABA" بكيب تاون

"المديفر" استعرض الفرص الاستثمارية التعدينية بالمملكة وفقًا لأهداف رؤية 2030

انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض الاستثمار التعديني الإفريقي "INDABA" في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا أمس الاثنين، وسط حضور دولي كبير، يضم رؤساء وزعماء عدد من الدول، ووزراء التعدين، وكبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، الذي يرأس وفد السعودية المشارك في المؤتمر.

وتفصيلاً، استعرض "المديفر" خلال الجلسة الخاصة بالتعريف عن المملكة العربية السعودية في المؤتمر الفرص الاستثمارية التعدينية بالسعودية، حسب أهداف "رؤية السعودية 2030".

وقدمت وكالة الوزارة للثروة المعدنية عرضًا عن المساهمة الحالية لسلاسل القيمة المعدنية في الاقتصاد السعودي، تلاها تقديم عدد من العروض للجهات المشاركة، ممثلة في (الهيئة العامة للاستثمار، البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي).

من جانب آخر، التقى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين على هامش المؤتمر وزير الثروة المعدنية بجنوب إفريقيا جيودي ما نتشيه، واستعرضا أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا في مجالات التعدين.

يُذكر أن جناح السعودية "استثمر في السعودية" المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر شهد توقيع اتفاقية شراكة بين شركة الهيثم للتعدين السعودية وشركة DTP الفرنسية سعيًا نحو تطوير التشغيل في قطاع التعدين في السعودية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.