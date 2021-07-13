حائل.. القبض على مواطنَيْن اعتديا على عامل وسلبا ما بحوزته في محطة وقود

جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر، اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.