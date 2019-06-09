"الدهناوي" إلى رتبة "مقدم"

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الرائد "وليد الدهناوي" مدير إدارة سفر السعوديين بجوازات منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "مقدم".



وأعرب المقدم "الدهناوي" عن سعادته بالترقية وعدّها حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.



أسرة صحيفة "سبق" تهنّئ "المقدم وليد" على الترقية، متمنّين له مزيدًا من النجاح في حياته العملية.