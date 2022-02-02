"الجبير" يستقبل ممثلة فرنسا بمنظمة التعاون الاقتصادي

الجانبان استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، الممثلة الدائمة للجمهورية الفرنسية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مورييل بينكو.

وشَهِد الاستقبال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبالَ مديرُ عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.