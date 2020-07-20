"نيوم" تستخدم جهازاً بالأشعة تحت الحمراء لقياس حرارة الجسم

وضعته عند مدخل الشركة الرئيس للحفاظ على صحة موظفيها

كشفت شركة "نيوم" عن استخدامها أحدث التقنيات للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها، حيث اعتمدت وضع جهاز عند مدخل المقر الرئيس للشركة يعمل بنظام ذكي باستخدام الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الجسم، من أجل التحقق من سلامة وصحة الجميع.

وكانت "نيوم" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي "إير بروداكتس" و"أكوا باور" بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وسيعتمد المشروع المشترك على تكنولوجيا مثبتة الفعالية وعالمية المستوى، وسيجمع بشكل متكامل بين توليد ما يزيد على أربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة المستمدّة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي باستخدام تقنية "thyssenkrupp"، وإنتاج النيتروجين عن طريق فصل الهواء باستخدام تقنية "إير بروداكتس" المثبتة في هذا المجال، وإنتاج الأمونيا الخضراء باستخدام تقنية HaldorTopsoe.