"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على حائل والشمالية

سماء غائمة تتخللها سحب رعدية على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتَي الحدود الشمالية والشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة؛ قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى منطقة القصيم، ويتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.