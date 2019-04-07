النصر يبدأ التحضير لـ"الزوراء".. وفيتوريا يواجه الإعلام

يُعقد مساء اليوم الأحد بمقر المركز الإعلامي بنادي النصر المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نادي الـزوراء العراقي المقررة مساء الاثنين القادم على ملعب الملك فهد الدولي، وذلك ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا 2019م.

وسيعقد مدرب الزوراء العراقي مؤتمرًا عند الساعة الرابعة والنصف عصرًا، في حين سيعقد مدرب الفريق روي فيتوريا ونجم الفريق الكابتن عبدالعزيز الجبرين مؤتمرًا عند الساعة الخامسة عصرًا.

وفي سياق متصل بدأ الفريق الأول بالنادي مساء أمس السبت استعداداته لمباراة الفريق القادمة أمام نادي الزوراء العراقي مساء الاثنين ضمن دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي.

وقد التقى مدرب الفريق فيتوريا اللاعبين قبل بداية التدريبات، وأوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الزوراء، ثم انطلقت تدريبات الفريق في الصالة الرياضية المغلقة، وأجرى المدرب عددًا من التدريبات المتنوعة التي بدأها بالجري حول الملعب.

كما أجرى مدرب الفريق البرتغالي عددًا من التدريبات التكتيكية للاعبين قبل أن يختتم تدريبات اليوم بمناورة على منتصف الملعب.

الجدير ذكره أن الزوراء يتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين بفارق الأهداف أمام زوباهان، مقابل 3 نقاط للوصل، ولا شيء للنصر.