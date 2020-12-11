مصر تسجّل 445 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

إجمالي المصابين 120147 وشفاء 104281 والضحايا 6854

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 22 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 120147 حالةً؛ من ضمنهم 104281 حالة تم شفاؤها، و6854 حالة وفاة.