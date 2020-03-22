‏‫بالفيديو .. "التعليم" تضع كامل مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف "الصحة" لمحاربة كورونا

بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم

وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى.

وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم.