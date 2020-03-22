‏‫بالفيديو .. "التعليم" تضع كامل مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف "الصحة" لمحاربة كورونا

بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم

وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى.

وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ

53

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 12:56 AM

بهدف التصدي للفيروس بما يعزز تضافر الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم

‏‫بالفيديو .. "التعليم" تضع كامل مرافقها ومستشفياتها تحت تصرف "الصحة" لمحاربة كورونا

عيسى الحربي

الرياض

3 13,398

وضعت وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي كامل مستشفياتها وكلياتها ومراكزها الطبية والبحثية وإسكاناتها في الجامعات والتعليم العام؛ في خدمة وزارة الصحة والجهات الأخرى.

وجاءت مبادرة الوزارة بهدف التصدي لفيروس ‫كورونا، بما يعزز من تكامل الأدوار الحكومية لخدمة المواطن والمقيم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزارة التعليم وزير التعليم حمد آل الشيخ

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020