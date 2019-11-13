انطلاق معرض الخريجين العالمي في نسخته الأكثر تنوعاً وثراءً بدبي

الملتقى الأكبر من نوعه لخريجي الجامعات على مستوى العالم

يعود "معرض الخريجين العالمي"، الحدث الوحيد من نوعه في نسخته الأكثر تنوعاً حتى تاريخه، ليستعرض طيفاً واسعاً من المشاريع المبتكرة التي قدمها خريجون من أكثر من 100 جامعة في 43 دولة في ميادين التصميم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة.



وتضم قائمة المشاركين الجدد نخبة من الجامعات المرموقة على مستوى العالم ومنها جامعة كولومبيا، وكلية جولد سميث، وجامعة بنسيلفانيا، إلى جانب جامعات رائدة من دول تشارك للمرة الأولى، وتتضمن كولومبيا والكويت والفلبين.



ويعتبر "معرض الخريجين العالمي" حدثاً رئيسياً في "أسبوع دبي للتصميم" الذي ينعقد تحت رعاية رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "يُعد معرض الخريجين العالمي، منصّة عالمية للأجيال القادمة من المصممين، وأحد الأركان الرئيسية على أجندة أسبوع دبي للتصميم وذلك انطلاقاً من دوره البارز في توفير الفرص الداعمة لمجتمع الطلاب والخريجين، بما يمكّنهم من عرض أعمالهم الإبداعية أمام المؤسسات والمستثمرين وعامة الجمهور.



من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية محمد إبراهيم الشيباني: "في إطار مشاركتها بفعاليات معرض الخريجين العالمي عاماً تلو الآخر، شهدت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية مستويات متزايدة من الإقبال والاهتمام من المجتمعات الثقافية والإبداعية والفكرية على مستوى العالم.

وتأتي هذه الاستجابة بمثابة دلالة واضحة على المكانة الرفيعة التي حققها المعرض خلال سنواته الخمس بفضل قدرته على استقطاب ألمع العقول وأكثرها قدرة على الابتكار إلى دبي.





وتتمحور أبرز المشاريع المشاركة في "معرض الخريجين العالمي 2019" بين التقنيات الناشئة والتقنيات المتطورة، وتضم "سويف" (Swiv)، وهي فرشاة أسنان مخصصة للأطفال ممّن يُعانون من احتياجات خاصة إدراكية تتيح لهم تنظيف أسنانهم من خلال حركة جسدية واحدة. و"جارفيس" (Jarvis) وهي سماعة رأس عاملة بنظام الواقع الهجين لتمكين الأطباء من قياس استجابة الدماغ للأنشطة وعوامل تشتيت الانتباه عند إجراء الاختبارات الإدراكية للمصابين بالصدمات الحادة بالرأس واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط والوقوف على فعالية المستحضرات الدوائية، و’رو-بيوتكس‘ (Ro-Biotics) وهو روبوت مجهري مصنوع من مواد مطبوعة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد، بحيث يتم ابتلاعه عوضاً عن المضاد الحيوي ليقوم بالتقاط الالتهابات في مجرى الدم.



يقدم برنامج ريادة الأعمال للخريجين المشاركين في المعرض فرصة تطوير مشاريعهم إلى شركات ناشئة، ويدعوهم إلى التفاعل مع الأطراف المعنية من منظومة ريادة الأعمال ويركز على التدريب الذي يغطي مهارات الأعمال ومنهجيات تطوير المشاريع.