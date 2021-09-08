10 دول تشارك معرض ساحة المنتجات والخدمات الدولية بـ"غرفة مكة"

بمشاركة أكثر من 100 شركة ويستمرّ حتى 16 سبتمبر الجاري

أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم، معرض ساحة المنتجات والخدمات الدولية، بمشاركة أكثر من 100 شركة من 10 دول، ويستمر حتى 16 سبتمبر الجاري، وذلك بساحة الاشتراكات بمقر الغرفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي، أن المعرض يشكل فرصة للقطاع الخاص والزوار للاطلاع على المنتجات والخدمات، وللتبادل التجاري وعقد الشراكات مع ممثلي الشركات المشاركة من إندونيسيا، وتونس، وباكستان، والفلبين، ورومانيا، وكينيا، وتايلاند، وأوكرانيا وليتوانيا، مفيدًا بأنه تم فتح الباب أمام المصنعين السعوديين لعرض منتجاتهم للعالم من خلال اللقاءات الثنائية مع الشركات العارضة، لتعزيز التبادل التجاري ودعم الصادرات السعودية وتجويد المنتجات والخدمات التي تناسب المواطن السعودي والقادمة من دول العالم.

من جانبه أفاد القنصل التونسي في جدة وليد شقرون، بأن مبادرة غرفة مكة المكرمة تمكّن الزوار من التعرف على منتجات دول العالم.

وأبان القنصل التجاري بقنصلية باكستان في جدة سيد عبدالوحيد شاه، أن الشركات الباكستانية تقدم العديد من السلع ذات الشهرة والتميز بجودتها في الأسواق العربية والسعودية، كما تقدم منتجات جديدة تعرض لأول مرة.