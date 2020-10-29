توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"

"فيران" أشار إلى إصابة مليون مواطن بالفيروس

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.

فيروس كورونا الجديد

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 05:27 PM

"فيران" أشار إلى إصابة مليون مواطن بالفيروس

توقع وتحذير.. فرنسا مقبلة على موجة ثالثة لـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم (الخميس)، من أنه لا يستبعد حدوث موجة ثالثة لوباء فيروس كورونا الجديد، فيما تفرض فرنسا وألمانيا إجراءات عزل عام جديدة لمواجهة الموجة الثانية من الجائحة.

وأضاف "فيران" لراديو "فرانس إنفو"، أنه قد يكون هناك نحو مليون شخص مصاب بالفيروس في فرنسا في الوقت الراهن، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، لفت المستشار العلمي للحكومة جان فرانسوا دلفريسي، إلى أنه قد يتعين تمديد إجراءات العزل العام الجديدة، التي فرضتها فرنسا بعد الموعد النهائي المحدد لها في الأول من ديسمبر المقبل.

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