بعد 24 ساعة من اشتعاله.. الأمطار تُخمد حريق "جبل الليث"

تسببت بنشوبه صاعقة رعدية

قادت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على أجزاء من شرق محافظة الليث؛ إلى إخماد حريق كان قد نشب عصر أمس الأربعاء في جبل بمركز بني يزيد بالليث.



وبحسب شهود عيان، فإن صاعقة رعدية تسببت بنشوب حريق في جزء من جبل بمركز بني يزيد بالليث عصر أمس الأربعاء.



وبفضل الله، ساعدت الأمطار التي هطلت عصر اليوم على المركز في إخماد الحريق؛ الذي استمر مشتعلاً قرابة الـ24 ساعة، وسط تخوف من سكان المنطقة القريبين من انتشاره في الجبل الذي يمتاز بكثافة الأعشاب والأشجار.