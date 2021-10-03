"تركي آل الشيخ" يوقِّع روايته الأولى في معرض الرياض الدولي للكتاب

تحمل عنوان "تشيللو".. وأكد أنه سيبيعها بدولار واحد دعمًا للثقافة والأدب

وقَّع تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 على منصة توقيع الكتب.



وشهد توقيع رواية آل الشيخ الصادرة عن "ذات السلاسل للطباعة والنشر" عدد كبير من المثقفين والأدباء والزوار، مؤكدًا أنه سيبيعها بدولار واحد، أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في السعودية وجميع أنحاء العالم.