محافظ شرورة يستقبل الأيتام المسجلين في "طموح"

موفق العنزي دشّن المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية

استقبل محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، في مبنى المحافظة عددًا من الأيتام، من البنين والبنات، المسجلين في جمعية "طموح" لرعاية الأيتام بشرورة، يرافقهم عبدالله بن عايض الكربي، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأعضاء.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصّل قدّمه رئيس الجمعية عن البرامج المقدمة لهذه الفئة الغالية على الجميع والمشاريع التي أدرجت ضمن خطة الجمعية.

وحثّ المحافظ، خلال اللقاء، العاملين على بذل المزيد من الجهد ومتابعة العمل؛ من أجل تقديم أفضل البرامج لرعاية هذه الفئة الغالية والاستعداد للمواسم المهمة في حياتهم وأداء دورهم المناط بهم في تحقيق رؤية 2030

بعد ذلك؛ دشن المحافظ المتجر الإلكتروني الخاص بالجمعية.

وقد شارك محافظ شرورة فرحة عيد الفطر المبارك من خلال تقديم الهدايا لأيتام الجمعية.