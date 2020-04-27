





1

من المقرر أن يلتقي اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين

رئيس الوزراء البريطاني يعود لعمله بعد شفائه من "كورونا"

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الصحية إدوارد أرجار عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تولي مهام منصبه، عقب تعافيه من عدوى فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الوزير البريطاني: من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني اليوم كبار وزراء حكومته والمستشارين بعد عودته إلى ممارسة مهام منصبه، وسيتم إطلاعه على مستجدات الأحداث المحلية والدولية وجهود الحكومة في مكافحة جائحة فيروس "كورونا" في البلاد.