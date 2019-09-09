برعاية "أمير مكة".. "بافيل" يُدشّن حساب #مؤتمر_العمل_الخيري بـ"أم القرى" على "تويتر"

ينطلق مطلع صفر المقبل ويناقش 92 ورقة علمية تعزيزاً لريادة المملكة عالمياً

دَشّنَ مدير جامعة أم القرى بمكة المكرمة الأستاذ الدكتور "عمر بن عبدالله بافيل" حساب #مؤتمر_العمل_الخيري مقاصده وقواعده وتطبيقاته في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، استعداداً لإقامة المؤتمر في رِحاب الجامعة مطلع شهر صفر المقبل، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

وأعلنت الجامعة ممثلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالشراكة مع مركز الهدى للدراسات الشرعية للعمل الخيري، مؤتمر العمل الخيري الدولي لمناقشة (92) ورقة علمية من خلال الفترة 3-2 صفر 1441هـ، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.

ودَشن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، الموقع الإلكتروني للمؤتمر اليوم بمكتبه بالعابدية، وذلك بحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور رائد العصيمي، ووكلائه، والمشرف على المركز الإعلامي الدكتور عبدالله الشنقيطي.

وثمّن "بافيل" اهتمام ورعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لأنشطة وفعاليات جامعة أم القرى، مشيراً إلى أن مؤتمر العمل الخيري الدولي يأتي لتعزيز ريادة المملكة العربية السعودية في العمل الخيري والإنساني على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الهدف من إقامته يأتي من باب رسالة الجامعة التعليمية والبحثية.





واستعرض الدكتور رائد العصيمي أوراق العمل البحثية التي وردت للجنة العلمية للملتقى، وبلغت نحو (650) بحثاً علمياً، تم تحكيمها من قبل متخصصين في العمل الخيري بمقاصده الشرعية وقبول (92) بحثاً في مقاصد العمل الخيري وقواعده، تم تقديمها من (33) دولة على المستوى المحلي والدولي، لافتاً إلى أن الملتقى يهدف لإبراز وتأصيل المقاصد الشرعية للعمل الخيري وقضاياه الكلية، والنهوض بالمسار التجديدي لفقه العمل الخيري المعاصر في ضوء المقاصد والقواعد والأنظمة.

وبيّن أن المشاركين في المؤتمر يناقشون أوراق عملهم المندرجة في نطاق محاور العمل الخيري ودوره في الإصلاح المجتمعي، والمقاصد الشرعية، والقواعد الأصولية والفقهية المنظِّمة للعمل الخيري، وقواعده الأصولية والفقهية المنظِّمة له، وتطبيقاته في ضوء مقاصده، ودور المملكة العربية السعودية في خدمة العمل الخيري.



