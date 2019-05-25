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ما المقصود بـ " جَيْبِكَ " في قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ ﴾ ..؟
#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً
رمضان 40هـ
المملكة
/
محليات
100
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:32 PM
ما المقصود بـ " جَيْبِكَ " في قوله تعالى: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ ﴾ ..؟
صحيفة سبق الإلكترونية
الرياض
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#كلمات_قرآنية_تُفهم_خطأً
رمضان 40هـ
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