مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية مجزر بمأرب

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و200 بطانية و100 بساط للنازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 50 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية محافظة مأرب

0

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441 03:04 PM

بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية في مديرية مجزر بمأرب

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 121

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 50 خيمة و200 بطانية و100 بساط للنازحين جراء الهجمات الحوثية المسلحة في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، استفاد منها 50 أسرة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتقديم المساعدات الإيوائية في حالات الطوارئ بمختلف المناطق والمحافظات اليمنية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية محافظة مأرب

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020