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في حملة بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة في مختلف التخصصات الدقيقة

فريق "إغاثي" الملك سلمان الطبي يجري 6 عمليات قلب مفتوح في تنزانيا

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الحملة الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في جمهورية تنزانيا الاتحادية.

وأجرى الفريق الطبي التابع للمركز خلال اليوم الأول من الحملة 6 عمليات قلب مفتوح تكللت جميعها بالنجاح.

يذكر أن الحملة جاءت بمشاركة 25 متطوعًا ومتطوعة في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة، استشعاراً بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.