شاهد.. "التحالف" ينشر صورًا لمسيرات أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية وجرى تدميرها

نشرت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن صورًا للمسيرات التي أطلقت من العاصمة صنعاء باتجاه المملكة وجرى تدميرها.

وكانت قيادة التحالف ذكرت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، من العاصمة صنعاء، مضيفة: "نراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها".

