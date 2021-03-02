"السديري" يشهد افتتاح ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية

يعقد بمشاركة 21 جامعة لمدة يومين

‬شهد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد بن أحمد السديري، نيابة عن وزير التعليم، اليوم، افتتاح ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية "افتراضياً".

وتنظم الملتقى، جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، بمشاركة 21 جامعة، ولمدة يومين.

وعبر "السديري"، في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، عن سعادته بما تقدمه جامعة الملك خالد، من مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز الأنشطة الطلابية.

وأكد حرص الوزارة على الجهود التي تهدف إلى إشراك الطلاب والطالبات باعتبار تلك المشاركات أداة مهمة جداً في العملية التعليمية.

واستعرض عدداً من البرامج والأنشطة التي نظمتها جامعة الملك خالد مثل المهرجان المسرحي الأول لطلاب وطالبات الجامعات السعودية، وكذلك الأولمبياد الثقافي الأول لطلاب وطالبات الجامعات السعودية أيضاً.

كما أكد "السديري"، أهمية هذا الملتقى الذي سيحقق رسالة الجامعات السعودية في تعزيز دور الأنشطة الطلابية، مثمناً دور عمداء شؤون الطلاب في الجامعات السعودية لما يولونه من اهتمام بشباب وشابات الوطن، شاكراً عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد على إقامة وتنظيم الملتقى.

ووجه رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، شكره لوزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على رعاية الملتقى، مرحباً بحضور معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار لحفل الافتتاح.

وأشار إلى أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب حرصت على إقامة هذا الملتقى سعياً إلى تجسيد أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأعرب عن أمله أن يحقق الملتقى طموح أندية الجامعات السعودية انطلاقاً من الإيمان بأدوارها المهمة في صناعة الوعي واستشراف المستقبل في ظل ما تحظى به المملكة من نماء وازدهار وطموح كبير رسمت ملامحه قيادتنا الرشيدة -حفظها الله -.

واطلع حضور حفل الافتتاح الافتراضي، على فيلم مرئي تناول أبرز جهود عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى لمحة عن أبرز ما يتناوله هذا الملتقى.

وقدم عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد القريني، خلال الحفل كلمة الجامعات المشاركة، شكر فيها جامعة الملك خالد، على إقامة وتنظيم "ملتقى الأندية الطلابية في الجامعات السعودية"، مثمناً جهود القائمين والمشاركين في برامجه وأنشطته.

وحول أبرز أهداف الملتقى، أوضح رئيس اللجنة العلمية والتحكيم، الدكتور يحيى قناعي، حرص القائمين على تنظيم الملتقى على تفعيل أدوار الأندية الطلابية في الجامعات السعودية في تحقيق محاور وبرامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030، واستشراف الآفاق المستقبلية للأندية الطلابية ودورها كعامل تنمية مستدامة للوطن.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير عمل وبرامج الأندية الطلابية في الجامعات السعودية، وتفعيل دور الأندية الطلابية في جوانب العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية.

عقب ذلك، بدأت أعمال الملتقى والتي تمثلت في ورش عمل تتمحور مواضيعها حول "الأندية الطلابية: تطوع وعطاء 2030"، وكذلك "الأندية الطلابية: تجارب رائدة"، كما سيتناول الملتقى في ثاني أيامه عرض تجارب ومنجزات أندية الجامعات المشاركة المرئية.

يذكر أن العروض المرئية المقدمة من أندية الجامعة المشاركة، بلغت 15 عرضاً مرئياً تهدف إلى تبادل الخبرات وعرض المنجزات والتجارب، وللاطلاع على برنامج الملتقى يرجى زيارة الرابط التالي: http://bit.ly/2MuRjQv