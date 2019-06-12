وزير خارجية البحرين: استهداف الحوثي مطار أبها تصعيد خطير تم بسلاح إيراني

قال: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي ودعم طهران له

أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني.

وقال عبر حسابه في "تويتر": استهداف الإرهاب الحوثي لمطار أبها الدولي، هو تصعيد خطير تم بسلاح إيراني، وأدى إلى وقوع إصابات بين الأبرياء.

وأضاف: المطلوب هو موقف دولي واضح وصارم تجاه الإرهاب الحوثي والدعم الإيراني المتوفر له.