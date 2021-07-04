عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي.. "البكر" يوقِّع للتعاون

تعاقدت إدارة نادي التعاون رسميًّا مع اللاعب يزيد البكر بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي.
وشارك البكر الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 8 مباريات (585 دقيقة)، 6 مباريات منها بشكل أساسي، صنع فيها فرصتَيْن للتسجيل، وحقق 10 افتكاكات ناجحة بدقة 58.8 %، وشتت 17، وقطع مثلها، ممررًا 144 تمريرة ناجحة بدقة 75.4 %.
تعاقدت إدارة نادي التعاون رسميًّا مع اللاعب يزيد البكر بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من النادي الأهلي.
وشارك البكر الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 8 مباريات (585 دقيقة)، 6 مباريات منها بشكل أساسي، صنع فيها فرصتَيْن للتسجيل، وحقق 10 افتكاكات ناجحة بدقة 58.8 %، وشتت 17، وقطع مثلها، ممررًا 144 تمريرة ناجحة بدقة 75.4 %.