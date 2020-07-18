"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

كل منهم دفع مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.