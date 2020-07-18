"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

كل منهم دفع مبلغ 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

3

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:17 PM

كل منهم دفع مبلغ 1000 ريال

"شرطة الرياض": تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

6 1,675

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020