باكستان: تسجيل 659 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 321877 حالة؛ منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.باكستان فيروس كورونا الجديد
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجلت باكستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة، و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 321877 حالة؛ منها 9421 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6621 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 305835 حالة.