"الدعيلج" يطلع على مشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة

وقف ميدانًا على سير الأعمال الإنشائية وآخر التجهيزات الجارية

اطلع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على مشروع توسعة صالتي القدوم والمغادرة بمطار حفر الباطن بالقيصومة الجاري تنفيذه حالياً، وتفقد ميدانياً سير الأعمال الإنشائية، وآخر التجهيزات والأعمال القائمة بالمشروع.

واستمع "الدعيلج" إلى شرح مفصل عن المشروع وما أنجز حتى الآن، وفق الخطة التشغيلية للمشروع بما يضمن العمل على سرعة الإنجاز في المشروع.

وتفقّد صالة السفر الحالية بمطار حفر الباطن وتجول في مرافقها واطمأن على آلية سير العمل، مطلعاً عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً معاليه على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كل ما من شأنه توفير بيئة صحية في المطار وتجربة سفر مرنة للمسافرين.

يذكر أن مشروع مطار حفر الباطن بالقيصومة يهدف إلى توسعة الصالات الحالية، وإضافة صالة سفر دولية لتصل طاقة الاستيعابية إلى 700 ألف مسافر سنوياً بمساحة إجمالية قدرها (3900) متر مربع، وتحتوي على (6) بوابات و(9) كاونترات لإنهاء إجراءات السفر.

وسيجهز المطار بأحدث أنظمة التشغيل والخدمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان للركاب، وتوفير جميع مرافق البنية التحتية اللازمة للمطار.