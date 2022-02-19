هاريس: الناتو أعد حزمة عقوبات قاسية في حال غزت روسيا أوكرانيا

نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد: "التزام واشنطن تجاه "الحلف" لم يتزحزح

قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس: إن الولايات المتحدة أعدت مع شركائها في حلف الناتو حزمة عقوبات قاسية ضد روسيا في حال غزت الأخيرة أوكرانيا.

وقالت "هاريس" في مؤتمر صحفي بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم السبت: إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيفرض حزمة عقوبات تُعد الأقسى من نوعها، وأكثرها فاعلية ضد روسيا الاتحادية في حال تعرضت أوكرانيا للغزو.

وأضافت نائب الرئيس الأمريكي، أن "التزام واشنطن تجاه الناتو لم يتزحزح وقد شهدنا وحدة منقطعة النظير بين أعضائه مؤخرًا".