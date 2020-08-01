جدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل

أبوزيد: قدمت الخدمة الإسعافية الطارئة ونقلت الحالات إلى أقرب منشأة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل.

وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

وأضاف:على الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 حالات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

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01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 01:27 PM

أبوزيد: قدمت الخدمة الإسعافية الطارئة ونقلت الحالات إلى أقرب منشأة

جدة .. مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم مركبتين بطريق الساحل

عبدالله الراجحي

جدة

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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بإصابات متفاوتة بين حرجة ومتوسطة، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل.

وأوضح الناطق باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أحمد أبوزيد، قائلاً: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم السبت عن وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل شرق كبري عمق.

وأضاف:على الفور توجهت 4 فرق إسعافية والقائد الميداني سلطان الثقفي لموقع البلاغ، حيث تم تسجيل 6 حالات، منها حالتا وفاة، وإصابتان حرجتان، وإصابتان ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونُقلت جميع الحالات إلى أقرب منشأة صحية.

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حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

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