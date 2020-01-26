تجنباً لفتنة داخلية.. مقتدى الصدر يلغي مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد

دعا إليها سابقاً في العاصمة ومدن أخرى

ألغى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (الأحد)، مظاهرات مناهضة لسفارة الولايات المتحدة في العراق كان قد دعا إليها سابقاً؛ تجنباً لحدوث فتنة داخلية، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه أوردته "رويترز".

وذكر البيان أن "الصدر يتفهم مشاعر المتظاهرين إلا أنه ينهاهم عن التظاهر حتى لا ننجرّ إلى فتنة داخلية".

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق للمظاهرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى.