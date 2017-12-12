العاصمي: ندرس موضوع معلمي بند 105.. لعله ينتهي إلى خير

أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة ينتظرون انتهاء معاناة الـ17 عاماً

أكد نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، أن وزارته تدرس والجهات ذات العلاقة موضوع معلمي ومعلمات بند 105؛ مبيناً في تصريح صحفي عقب تدشين أمير منطقة تبوك أمس مشروعات جامعة تبوك، بأن هذا الموضوع قديم ولعله ينتهي إلى خير إن شاء الله.

ولا يزال ينتظر أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة تضرروا من تعيينهم على بند 105، إنهاء معاناتهم باحتساب سنوات عملهم على ذلك البند لأغراض التقاعد وهي القضية التي مضى عليها أكثر 17 عاماً.