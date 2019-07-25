قرعة تصفيات غرب آسيا توقع "أخضر الصالات" في المجموعة الثانية

أوقعت القرعة منتخب السعودية ضمن المجموعة الثانية لتصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة قدم الصالات 2020، المقرر إقامتها في تركمانستان، إلى جانب منتخبات لبنان وقطر وعمان.

في المقابل تضم المجموعة الأولى: العراق والبحرين والإمارات وفلسطين والكويت.

جاء ذلك خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم يوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشارك في التصفيات 31 منتخباً وطنياً، تم توزيعها على أربع مناطق جغرافية: (الشرق، الغرب، آسيان، الجنوب والوسط مع بعض).

وجاءت قرعة تصفيات بطولة آسيا لكرة الصالات 2020 على النحو التالي:

غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العراق، البحرين، الإمارات، فلسطين، الكويت.

- المجموعة الثانية: السعودية، لبنان، قطر، عمان.

وسط وجنوب آسيا

- المجموعة الأولى: أوزباكستان، طاجيكستان، نيبال، أفغانستان.

- المجموعة الثانية: إيران، قرغيزستان، تركمانستان.

شرق آسيا

- المجموعة الأولى: الصين تايبيه، الصين، منغوليا، هونغ كونغ.

- المجموعة الثانية: اليابان، كوريا الجنوبية، ماكاو.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني خلال التصفيات، كما يتأهل صاحب المركز الثاني في مجموعات مناطق غرب آسيا والوسط والجنوب.

ويتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث في مجموعتَي غرب آسيا؛ لتحديد الفريق الخامس المتأهل عن المنطقة، وكذلك يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثاني بمجموعتَيْ شرق آسيا؛ لتحديد المنتخب الثالث المتأهل عن المنطقة.

أما في تصفيات منطقة آسيان، فتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في بطولة المنطقة للنهائيات القارية.