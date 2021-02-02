مكة.. تَواصل مستمر بين شركة المياه الوطنية والعملاء لتجويد الخدمة

لحل المشكلات التي قد تُواجه المستهلكين بشكل دوري والاستماع للملاحظات

يلتقي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ومديرو عموم المياه في كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، العملاء يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي، أن هذه الخطوة التي بدأتها الشركة؛ تأتي في إطار تعزيز التواصل مع العملاء وتجويد الخدمة المقدمة لهم، وحل أي مشكلة قد تُواجه العميل، والاستماع إلى ملاحظاتهم؛ مؤكدًا أن الشركة تعمل من خلال قنوات التواصل ومراكز خدمات العملاء وفرعها الإلكتروني، على تقديم أرقى الخدمات للعملاء، والتعريف بكل التعليمات التي تضمن حق العميل وتوصل رسالة الشركة للاستفادة من خدماتها.

ورحّب المهندس الغامدي بكل العملاء الراغبين في اللقاء بمديري الوحدات أو مديري العموم بإدارات المياه، بالحضور في الأوقات المحددة، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كورونا (COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.