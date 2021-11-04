ضبط 3055 مركبة مخالفة متوقفة بأماكن الأشخاص ذوي الإعاقة

في حملة مرورية ميدانية نفذتها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.



ويأتي ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.



وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "3055" مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".